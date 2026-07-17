Les confidences de l’humoriste Loubna El Jouhari déclenchent une vague de solidarité

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L’humoriste marocaine Loubna El Jouhari a brisé le silence, mercredi soir, en révélant pour la première fois avoir été victime d’un viol à l’âge de 17 ans, alors qu’elle rentrait de l’école.

En larmes, elle a raconté avoir vécu pendant des années avec un sentiment de culpabilité, bien qu’elle n’ait aucune responsabilité dans cette agression survenue alors qu’elle était mineure.

Loubna El Jouhari a expliqué que la peur l’avait poussée à cacher cette affaire à son entourage et à garder le silence durant de longues années, avant de décider d’en parler publiquement.

L’artiste a également révélé avoir souffert du fait d’avoir été adoptée, estimant que cette situation avait profondément marqué sa vie personnelle et sentimentale et l’avait poussée à travailler davantage pour prouver sa valeur à son entourage.

Elle est aussi revenue sur les raisons qui l’ont conduite à se lancer dans la création de contenu et à rechercher la notoriété, expliquant que cette décision est intervenue après qu’un ancien compagnon l’a quittée pour épouser une présentatrice de télévision.

La vidéo de son témoignage a rapidement enflammé les réseaux sociaux, suscitant une importante vague de soutien et de solidarité.

HM.