Brahim El Asri élu nouveau président du Wydad

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Brahim El Asri a été officiellement élu, ce mardi, nouveau président du Wydad de Casablanca, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire et élective du club, organisée dans un hôtel de la métropole.

Le scrutin s’est déroulé en deux tours. Lors de la première manche, Brahim El Asri est arrivé en tête avec 62 voix, devant Saadallah Yassine, qui en a obtenu 43, et Anas Kourami, crédité de 27 voix. Sept bulletins nuls ont également été enregistrés sur un total de 139 votants.

L’élimination d’Anas Kourami a conduit à un second tour opposant Brahim El Asri à Saadallah Yassine. Le premier s’est de nouveau imposé en recueillant 72 voix, contre 56 pour son concurrent, sur un total de 135 votants.

H.M.