Football : le Néerlandais Mark van Bommel, nouveau sélectionneur de la Belgique

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international néerlandais Mark van Bommel a été nommé sélectionneur de la Belgique en remplacement du Français Rudi Garcia, dont le contrat n’a pas été renouvelé, a annoncé vendredi la Fédération belge de football.

Agé de 49 ans, Van Bommel s’est engagé pour deux ans, jusqu’à l’Euro-2028. Il devient le deuxième technicien néerlandais à prendre les rênes des Diables Rouges après Dick Advocaat, qui avait dirigé la sélection durant quelques mois entre 2009 et 2010.

Ancien milieu de terrain, Van Bommel a porté les couleurs du PSV Eindhoven, du FC Barcelone, du Bayern Munich et de l’AC Milan. International à 79 reprises avec les Pays-Bas, il a disputé la finale de la Coupe du monde 2010, perdue face à l’Espagne.

Reconverti entraîneur après la fin de sa carrière en 2013, il a notamment dirigé le PSV Eindhoven et le club allemand de Wolfsburg avant de connaître son principal succès sur le banc de l’Antwerp. Il y a conduit le club anversois au doublé championnat-Coupe de Belgique en 2023, avant de quitter ses fonctions à l’issue de la saison 2023-2024. Sans club depuis, il prend désormais les commandes de la sélection belge.

Le nouveau sélectionneur dirigera son premier match le 25 septembre en déplacement en Italie, avant de recevoir la France trois jours plus tard au stade Roi Baudouin de Bruxelles.