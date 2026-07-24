Abdellah Ouazane brille pour sa première apparition européenne avec l’Ajax

Le jeune international marocain Abdellah Ouazane a parfaitement lancé son aventure européenne sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam. Jeudi soir, il a contribué à la large victoire de son équipe face aux Serbes de Vojvodina (4-1), lors du match aller du tour préliminaire de la Ligue Conférence.

Grâce à ce précieux succès décroché à l’extérieur, le club néerlandais a pris une sérieuse option sur la qualification avant la manche retour.

Entré en jeu à la 72e minute, Ouazane n’a pas tardé à faire parler son talent. Dans le temps additionnel (90+3), le milieu marocain a délivré une passe décisive sur le quatrième but de l’Ajax, signant ainsi sa première contribution offensive sous le maillot amstellodamois en compétition européenne.

Malgré un temps de jeu limité, le Lion de l’Atlas a livré une prestation très convaincante. Il a affiché 82 % de passes réussies, remporté quatre de ses cinq duels au sol, réussi 100 % de ses dribbles, touché trois ballons dans la surface adverse et effectué deux tacles, confirmant son impact des deux côtés du terrain.

Pour sa première apparition sur la scène continentale avec l’Ajax, Abdellah Ouazane a ainsi confirmé tout son potentiel et envoyé un signal fort à son entraîneur. Une prestation prometteuse qui laisse entrevoir un rôle grandissant dans l’effectif néerlandais au cours de la nouvelle saison.

D.Y