Youssef En-Nesyri poussé vers la sortie à Al-Ittihad ?

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Youssef En-Nesyri traverse une période délicate depuis son arrivée dans le championnat saoudien sous les couleurs d’Al-Ittihad.

Khamis Al-Zahrani, ancien joueur du club, s’en est vivement pris à l’attaquant marocain et a appelé la direction à s’en séparer durant le mercato estival.

Dans des déclarations accordées à la chaîne « Al Arabiya », Al-Zahrani a estimé qu’En-Nesyri ne correspondait pas aux besoins de l’équipe pour la saison prochaine. « Al-Ittihad s’apprête à disputer une saison très importante, mais l’équipe manque de profondeur, notamment au regard des idées du nouvel entraîneur allemand, Jens Wissing », a-t-il déclaré.

« Le club a besoin de davantage de solutions dans l’entrejeu. Ni Houssem Aouar, ni Fabinho, ni Youssef En-Nesyri ne semblent capables de remplir les missions que l’entraîneur pourrait leur confier, notamment le jeu direct, le pressing et les transitions rapides », a-t-il poursuivi.

L’ancien joueur d’Al-Ittihad a également appelé le technicien allemand à évaluer rapidement la situation des trois joueurs afin de prendre les décisions appropriées, rappelant que le contrat de Fabinho était déjà arrivé à son terme.

« Ces dossiers exigent des décisions rapides, mais aussi des choix de qualité. L’entraîneur connaît désormais les joueurs et a identifié les principales lacunes. Il doit les combler grâce à des recrutements ciblés », a conclu Al-Zahrani.

H.M.