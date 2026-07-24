Yassine Bounou tout proche d’un départ d’Al Hilal

L’avenir de Yassine Bounou à Al Hilal semble de plus en plus incertain. Selon plusieurs indications, le gardien marocain ne devrait plus porter les couleurs du club saoudien lors de la prochaine saison, à la suite d’une décision prise par la direction technique.

D’après des informations en provenance d’Arabie saoudite, relayées par Goal.com, les dirigeants d’Al Hilal envisagent de retirer le nom de l’international marocain de la liste des joueurs inscrits pour les compétitions nationales afin de le remplacer par le gardien saoudien Mohammed Al-Owais. Cette décision permettrait au club de libérer une place destinée à l’inscription d’un nouveau joueur étranger.

Selon nos sources, les responsables d’Al Hilal attendent le retour de vacances de Yassine Bounou pour entamer des discussions qui devraient être décisives quant à son avenir au sein du club.

Ces révélations interviennent alors que plusieurs clubs européens ont récemment été annoncés sur les rangs pour s’attacher les services du portier des Lions de l’Atlas, dont le Paris Saint-Germain.

Toujours selon Goal.com, Bounou ne serait pas disposé à poursuivre l’aventure à Al Hilal dans un rôle de gardien remplaçant, limité principalement aux rencontres de la Ligue des champions asiatique. Compétiteur dans l’âme, le Marocain privilégierait un statut de titulaire afin d’évoluer régulièrement au plus haut niveau.

D.Y