Mercato : deux clubs saoudiens se disputent Sofyan Amrabat

L’avenir de Sofyan Amrabat pourrait s’écrire loin de l’Europe. Après une saison passée en prêt au Real Betis, le milieu de terrain international marocain suscite un vif intérêt en Arabie saoudite, où deux clubs se disputeraient déjà sa signature.

Selon les informations du quotidien turc Fanatik, Al-Ittihad a fait du Lion de l’Atlas l’une de ses priorités pour renforcer son entrejeu lors de ce mercato estival. Le club de Djeddah n’a toutefois pas encore transmis d’offre officielle à Fenerbahçe, propriétaire du joueur.

En revanche, Al-Qadsiah serait déjà passé à l’offensive en proposant 20 millions d’euros au club stambouliote afin de s’attacher les services de l’international marocain.

Toujours selon la même source, Al-Ittihad serait disposé à s’aligner sur cette offre, ouvrant la voie à une bataille entre les deux formations saoudiennes pour convaincre Fenerbahçe de céder son milieu de terrain.

À ce stade, le club turc n’a pas encore arrêté sa décision. Les dirigeants de Fenerbahçe poursuivent leur réflexion, évaluant à la fois les propositions reçues et l’impact qu’aurait un éventuel départ de Sofyan Amrabat sur les ambitions de l’équipe pour la saison à venir.

D.Y