Youssef En-Nesyri vers le MAS ? Le vrai du faux

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Ces derniers jours, plusieurs pages ont relayé des informations faisant état d’un intérêt du MAS pour Youssef En-Nesyri, présenté comme le successeur potentiel de Sofiane Benjdida.

Le départ de Benjdida, meilleur buteur de la Botola la saison dernière, vers Al Ahly a poussé de nombreux supporters du MAS à réclamer le recrutement d’un attaquant de premier plan capable de combler son absence. Certaines rumeurs sont même allées jusqu’à évoquer le nom de l’attaquant des Lions de l’Atlas, Youssef En-Nesyri.

Selon des sources de Le Site info, la piste Youssef En-Nesyri ne figure pas dans les plans du club, tant pour des raisons financières que sportives. Sous contrat avec Al-Ittihad jusqu’en 2028, l’attaquant marocain percevrait un salaire mensuel supérieur à 5 millions de dirhams, une rémunération incompatible avec les moyens financiers du club fassi.

Les mêmes sources démentent également les informations publiées par le quotidien saoudien Arriyadiyah, assurant qu’aucune démarche n’a été engagée pour recruter l’international marocain. À ce jour, Youssef En-Nesyri reste pleinement engagé avec Al-Ittihad.

En revanche, nos sources indiquent que le Maghreb de Fès prépare plusieurs recrutements d’envergure afin de bâtir un effectif à la hauteur de ses ambitions. Le club entend jouer les premiers rôles la saison prochaine, notamment en Ligue des champions de la CAF.

D.Y