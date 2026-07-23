Equipe de France : Zidane sera présenté aux médias mardi prochain

La Fédération française de football (FFF) a annoncé, jeudi, que le nouveau sélectionneur de l’équipe de France sera présenté lors d’une conférence de presse le 28 juillet, dans son siège parisien, à l’issue d’un Comité exécutif exceptionnel.

« À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo (président de la FFF) présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias », indique l’instance dans un communiqué.

Si la FFF n’a à aucun moment dévoilé l’identité du successeur de Didier Deschamps, les médias de l’Hexagone s’accordent à affirmer qu’il s’agira bien de Zinédine Zidane, déjà annoncé à ce poste depuis plusieurs mois.

Didier Deschamps a quitté ses fonctions après quatorze années à la tête des Bleus. Champion du monde comme joueur en 1998 puis comme sélectionneur en 2018, il a dirigé son dernier match lors de la Coupe du monde 2026, conclue par une quatrième place après une défaite 6-4 face à l’Angleterre en match de classement.

Le nouveau sélectionneur devra prendre ses fonctions avant les prochaines échéances internationales des Bleus qui disputeront à partir de fin septembre quatre rencontres de Ligue des nations face à la Turquie, la Belgique (à deux reprises) et l’Italie.