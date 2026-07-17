Wydad : Hakim Ziyech prépare déjà la nouvelle saison

Hakim Ziyech poursuit sa préparation en vue de la nouvelle saison et s’entraîne individuellement au complexe Mohammed Benjelloun, en attendant la reprise des entraînements collectifs du Wydad de Casablanca.

Selon les informations de Le Site info, le joueur est présent quotidiennement au centre d’entraînement du club, où il suit un programme spécifique mêlant soins médicaux et séances individuelles afin de retrouver sa meilleure condition physique avant le début de la saison.

Le Wydad n’a pas encore fixé la date de reprise des entraînements collectifs. Elle sera annoncée après l’assemblée générale prévue le 21 juillet.

Pour rappel, le WAC a bouclé la saison dernière à la cinquième place avec 43 points, après une campagne décevante marquée par plusieurs contre-performances, surtout lors de la dernière partie de la Botola, qui ont lourdement pesé sur son classement final.

H.M.