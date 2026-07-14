Manchester City s’active pour Ayyoub Bouaddi

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Manchester City passe à l’offensive pour s’attacher les services d’Ayyoub Bouaddi. Selon les informations du journaliste David Ornstein, correspondant football de The Athletic, les Citizens figurent parmi les prétendants les plus déterminés à recruter le jeune milieu de terrain du LOSC lors de ce mercato estival.

Âgé de seulement 18 ans, l’international marocain est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen. Alors que plusieurs clubs suivent de près son évolution, Manchester City se distinguerait par sa volonté de l’intégrer immédiatement à l’effectif d’Enzo Maresca, sans passer par une saison de prêt à Lille, une option privilégiée par d’autres candidats.

Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain ne serait pas dans la course pour recruter le joueur, contrairement à certaines rumeurs évoquées ces dernières semaines.

Conscient du potentiel exceptionnel de son jeune milieu, le LOSC ne compte pas le laisser partir à n’importe quel prix. Le club nordiste réclamerait une indemnité avoisinant les 100 millions d’euros, un montant qui témoigne de la valeur accordée à l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Sous contrat avec Lille, Bouaddi continue de susciter l’intérêt des plus grands clubs européens. Reste désormais à savoir si Manchester City ira jusqu’au bout de son offensive pour convaincre les Dogues de céder leur pépite marocaine avant la fin du mercato.

D.Y