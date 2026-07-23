Aston Villa cible Abdessamad Ezzalzouli pour renforcer son attaque

Abdessamad Ezzalzouli pourrait bien découvrir la Premier League dès cet été. L’ailier international marocain du Real Betis figure désormais parmi les priorités d’Aston Villa, qui souhaite renforcer son secteur offensif durant ce mercato estival.

Selon les informations du média espagnol Fichajes, le club anglais suit de près la situation de l’ancien joueur du FC Barcelone. Si aucune offre officielle n’a encore été transmise, les dirigeants des Villans auraient identifié le Lion de l’Atlas comme l’une des pistes privilégiées pour renforcer le flanc gauche de leur attaque.

À la recherche d’un ailier capable d’apporter vitesse, percussion et créativité, l’entraîneur Unai Emery apprécierait particulièrement le profil d’Ezzalzouli. Sa qualité de dribble, sa capacité à faire la différence en un contre un ainsi que son expérience en Liga feraient de lui une cible de choix pour le technicien espagnol.

En cas de transfert du joueur marocain, le FC Barcelone pourrait également tirer profit de l’opération. Lors de la vente d’Ezzalzouli au Real Betis, le club catalan avait conservé une clause lui garantissant 20 % sur une future revente. Les Blaugrana percevraient ainsi une partie de l’indemnité de transfert si le Lion de l’Atlas venait à changer de club cet été.

D.Y