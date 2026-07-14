Abde Ezzalzouli rejoint l’agence d’Achraf Hakimi

Abde Ezzalzouli a décidé de confier la gestion de sa carrière à l’agence Footfeel ISM, un choix qui témoigne de son ambition de franchir un cap et qui intervient alors que plusieurs clubs de Premier League suivent attentivement son évolution.

Selon les informations de TEAMtalk, Aston Villa et Newcastle United figurent parmi les formations intéressées par le profil de l’ailier du Real Betis. Si aucun contact officiel n’a encore été établi avec le club andalou, les deux pensionnaires de Premier League conserveraient un intérêt concret pour le Lion de l’Atlas.

À 24 ans, Ezzalzouli rejoint une agence de premier plan qui compte notamment parmi ses clients Achraf Hakimi et Lautaro Martinez. Une décision qui alimente les spéculations autour d’un possible départ vers un championnat plus compétitif.

Réputé pour sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un, l’ancien joueur du FC Barcelone correspond au profil recherché par plusieurs clubs anglais désireux de renforcer leurs ailes offensives.

Des sources proches du joueur, citées par TEAMtalk, assurent qu’Ezzalzouli se montre favorable à une expérience en Premier League. Le Marocain estimerait que l’intensité et le rythme du championnat anglais sont en adéquation avec ses qualités.

Sous contrat avec le Real Betis jusqu’en juin 2029, Abde Ezzalzouli reste, à ce jour, un joueur du club sévillan. Toutefois, son changement d’agence pourrait constituer une première étape vers un éventuel transfert avant la clôture du marché des transferts.

D.Y