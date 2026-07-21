Botola: l’Union Touarga se maintient en D1

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Union Touarga s’est maintenue en Botola Pro D1 « Inwi » après sa victoire face à la Jeunesse El Massira sur le score de 3 buts à 0, en match retour des barrages disputé mardi au stade El Madina à Rabat.

Les buts de l’équipe de la capitale ont été l’œuvre de Walid Rhailouf (86e), Omar Arjoune (90e) et Mohamed Fouzair (90+6e).

Le match aller, disputé sur la pelouse du stade El Bachir à Mohammedia, s’est soldé par un nul (1-1) permettant à l’Union Touarga de signer une Victoire finale par 4 buts à 1.

S.L.