Élu président du Wydad, Ibrahim El Asri adresse son premier message aux supporters

Fraîchement élu à la présidence du Wydad Athletic Club, El Asri a tenu à adresser un premier message aux supporters, leur promettant engagement et dévouement au service du club.

Dans une déclaration accordée à la presse à l’issue de l’assemblée générale, tenue mardi, le nouveau président est revenu sur son élection et les défis qui l’attendent.

« Nous devons désormais nous mettre au travail. C’est un immense honneur pour moi. Je promets aux supporters du Wydad de servir le club avec sincérité et dévouement. Il y aura, si Dieu le veut, de nouvelles recrues », a-t-il déclaré.

El Asri a également salué le bon déroulement de l’assemblée générale : « Cette assemblée a été une véritable fête démocratique, organisée dans les meilleures conditions. Nous travaillerons avec passion et loyauté pour ce club, et nous serons à la hauteur des responsabilités ainsi que des attentes des supporters du Wydad. »

Lors de cette élection, El Asri s’est imposé face à ses deux concurrents, Saadallah Yassine et Anas Kourami, pour décrocher la présidence du Wydad Athletic Club.

D.Y