Botola : Amal Tiznit promu en première division

Amal Tiznit a rejoint la Botola Pro D1 « Inwi » après son nul face à l’Olympique Dcheira (1-1), en match retour des barrages disputé mardi au stade municipal de Berrechid.

L’Olympique Dcheira a ouvert le score par le biais de Younes Khafi à la 58e minute de jeu, avant que Zakaria Salhi n’égalise (67e).

Le match aller, disputé samedi dernier au stade El Abdi à El Jadida, s’est soldé par un nul blanc.