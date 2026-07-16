Mondial 2026: Brahim Diaz adresse un message aux Marocains (PHOTO)

Brahim Diaz est sorti du silence après l’élimination de la sélection nationale en Coupe du monde 2026.

Sur son compte Instagram, le joueur a publié un message à l’attention des supporters marocains afin de les remercier pour leur soutien tout au long de la compétition.

« Il y a quelques jours, notre aventure en Coupe du monde a pris fin. Nous quittons cette compétition avec beaucoup de tristesse, mais notre parcours ne s’arrête pas là. Nous reviendrons plus forts et plus déterminés pour défendre les couleurs de notre pays », a écrit Brahim Diaz.

Le joueur a ensuite tenu à exprimer sa gratitude envers les supporters des Lions de l’Atlas.

« Merci du fond du cœur aux supporters marocains pour votre soutien indéfectible. Vous avez été à nos côtés à chaque étape et vos encouragements ont énormément compté pour nous. Le plus beau reste à venir. Dima Maghrib », a conclu l’international marocain.

D.Y