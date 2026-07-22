Lions de l’Atlas: vers un choc Maroc-Colombie en septembre ?

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Mohamed Ouahbi a choisi d’affronter une sélection de renom en septembre prochain, dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

La sélection marocaine devrait ainsi affronter la Colombie en septembre. Un choix qui s’inscrit dans la volonté de Mohamed Ouahbi d’habituer ses joueurs à se mesurer à des sélections de haut niveau, réputées notamment pour leur puissance physique.

Lors de la Coupe du monde, le Maroc a démontré de solides qualités techniques, mais certaines lacunes ont été constatées sur le plan physique. Cet aspect devrait ainsi constituer l’un des principaux axes de travail de la Direction technique nationale lors de la prochaine période.

Dans ce sens, le quotidien « Al Ahdath Al Maghribia » rapporte que la rencontre amicale entre le Maroc et la Colombie devrait très probablement avoir lieu en septembre. Il s’agirait du deuxième match amical programmé pour les Lions de l’Atlas durant ce mois, tandis que l’identité de leur autre adversaire devrait être déterminée dans les prochaines semaines.

Selon nos sources, la possibilité d’affronter une sélection européenne ou asiatique reste également envisagée. La programmation d’un match face à une équipe européenne s’annonce toutefois compliquée en raison des engagements des sélections du Vieux Continent en Ligue des Nations.

H.M