Pourquoi les noms de Ziyech et Amrabat ne figurent pas dans le rapport financier du WAC ?

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Le président du Wydad de Casablanca, Hicham Aït Menna, a apporté des précisions sur la situation de Hakim Ziyech et de Nordin Amrabat, après l’absence de leurs noms dans le rapport financier du club.

Lors de l’assemblée générale actuellement en cours, Hicham Aït Menna a expliqué que Hakim Ziyech avait rejoint le Wydad gratuitement. C’est la raison pour laquelle son nom ne figure pas, dans le rapport financier, parmi les joueurs dont le recrutement a nécessité le paiement d’une indemnité de transfert.

C’est le cas également, selon le président, de Nordin Amrabat qui a rejoint les Rouge et les Blanc sans indemnité.

Hicham Aït Menna a aussi évoqué la situation financière d’Amrabat, affirmant que le joueur devait deux millions de dirhams au club au titre de la prime à la signature.

H.M.