Bilal Nadir va s’engager avec Hambourg, un contrat jusqu’en 2029

Le milieu de terrain marocain Bilal Nadir est sur le point de découvrir la Bundesliga. Selon les informations de Sky Germany, confirmées par BILD, un accord total a été trouvé entre le joueur de 22 ans et le Hamburger SV.

Libre de tout contrat, Bilal Nadir rejoindra le club allemand sans indemnité de transfert. Il devrait arriver ce mercredi à Hambourg afin de passer la traditionnelle visite médicale, dernière étape avant la signature officielle de son contrat.

Sauf retournement de situation, l’international marocain s’engagera avec le Hamburger SV jusqu’en juin 2029. Le club, qui cherchait à renforcer son entrejeu avant le début de la saison, a rapidement trouvé un terrain d’entente avec le joueur.

Dès le début du mois de juin, plusieurs formations de Bundesliga avaient manifesté leur intérêt pour Bilal Nadir, dont le profil technique et l’intensité dans le jeu correspondaient aux exigences du championnat allemand. Hambourg s’est finalement montré le plus convaincant et a réussi à obtenir l’accord du milieu marocain.

Ce transfert représente une nouvelle étape dans la carrière de Bilal Nadir, qui tentera désormais de s’imposer sous les couleurs du HSV et de confirmer son potentiel dans l’un des championnats les plus exigeants d’Europe.

D.Y