Officiel : Issa Diop quitte Fulham et s’engage avec Ipswich Town

C’est désormais officiel. Le défenseur international marocain Issa Diop s’est engagé avec Ipswich Town en provenance de Fulham, a annoncé le club anglais ce mercredi sur ses réseaux sociaux.

Âgé de 29 ans, l’ancien joueur de Toulouse et de West Ham ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant les Tractor Boys. Selon les informations de FootMercato, l’opération est estimée à environ 10 millions d’euros, même si les deux clubs n’ont pas dévoilé les détails financiers du transfert.

Cette arrivée constitue un renfort de poids pour Ipswich Town, qui poursuit son mercato estival avec l’ambition de renforcer son secteur défensif avant le début de la nouvelle saison.

Formé au Toulouse FC, Issa Diop s’est révélé en Ligue 1 avant de rejoindre West Ham en 2018. Après plusieurs saisons en Premier League sous les couleurs des Hammers, il avait rejoint Fulham en 2022, où il a confirmé son expérience au plus haut niveau du football anglais.

Avec cette signature, Ipswich Town s’attache les services d’un défenseur expérimenté, habitué aux exigences de la Premier League et capable d’apporter sa solidité, son leadership et son vécu à l’arrière-garde du club.

D.Y

He’s in. 🧱 💪 Issa Diop is a Blue. pic.twitter.com/Rvn0X45Uus — Ipswich Town (@IpswichTown) July 22, 2026