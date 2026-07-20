Premier League : Issa Diop tout proche de changer de club

Après une Coupe du monde 2026 particulièrement réussie sous les couleurs du Maroc, Issa Diop s’apprête à relever un nouveau défi en Premier League.

Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur central marocain est tout proche de quitter Fulham pour rejoindre Ipswich Town, récemment promu dans l’élite du football anglais. Les deux clubs seraient parvenus à un accord pour le transfert du joueur de 29 ans, dont l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours.

Auteur de prestations solides durant le Mondial, où il s’est affirmé comme l’un des patrons de la défense des Lions de l’Atlas, Issa Diop a vu sa cote grimper au cours de la compétition, attirant l’intérêt de plusieurs formations anglaises.

Arrivé à Fulham à l’été 2022, l’international marocain a disputé 96 rencontres sous les couleurs des Cottagers, s’imposant comme un élément d’expérience de l’effectif londonien. Son départ marquerait ainsi la fin d’un chapitre de quatre saisons passées au club.

Si les derniers détails sont réglés, Issa Diop poursuivra donc sa carrière en Premier League avec Ipswich Town, où il tentera d’apporter toute son expérience au promu anglais pour assurer son maintien parmi l’élite.

D.Y