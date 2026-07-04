Fulham refuse une offre officielle pour Issa Diop

Fulham a refusé une offre officielle formulée par Côme pour recruter l’international marocain Issa Diop lors du mercato estival.

Selon des informations révélées par Africa Foot, les performances remarquées du défenseur marocain avec les Lions de l’Atlas durant la Coupe du monde 2026 ont poussé le club londonien à sécuriser l’avenir du joueur et à repousser les différentes approches visant à s’attacher ses services.

Issa Diop s’est imposé comme l’un des hommes forts de la sélection dirigée par Mohamed Ouahbi. Le défenseur a notamment marqué le but égalisateur décisif face aux Pays-Bas, permettant au Maroc d’arracher les prolongations avant de décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial 2026 aux tirs au but (3-2).

D.Y