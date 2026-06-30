Mohamed Ouhabi encense Issa Diop après son but décisif face aux Pays-Bas

Présent en conférence de presse après la qualification des Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas, Mohamed Ouhabi s’est exprimé avec émotion sur la prestation d’Issa Diop, auteur du but égalisateur qui a relancé le Maroc dans cette rencontre historique.

Alors que les Lions de l’Atlas étaient menés dans les derniers instants de la rencontre, le défenseur marocain a surgi dans le temps additionnel pour inscrire un but capital avant que le Maroc ne décroche sa qualification aux tirs au but (3-2).

Interrogé sur cette réalisation décisive, Mohammed Ouhabi n’a pas caché sa joie pour son joueur. « Je suis très heureux pour lui. C’est quelqu’un de très calme, avec une vraie force tranquille. Je ne savais pas quand il allait marquer un but, mais j’étais convaincu que ce serait lors d’un match très important. Il mérite ce moment », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Par ces mots, le technicien marocain a mis en avant la personnalité discrète mais précieuse d’Issa Diop, devenu l’un des grands héros de cette qualification historique.

Très solide défensivement tout au long de la rencontre, le joueur marocain a également été récompensé par le trophée d’homme du match grâce à son égalisation salvatrice face aux Néerlandais.

D.Y