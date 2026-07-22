CAN féminine 2026: les Lionnes de l’Atlas s’imposent face au Cap-Vert en amical (5-0)

L’équipe nationale féminine s’est imposée face à son homologue cap-verdienne sur le score de 5 buts à 0, en match amical disputé, mardi au stade Père Jégo à Casablanca, en préparation de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc 2026.

Les buts des Lionnes de l’Atlas ont été inscrits par Ibtissam Jraidi (21e), Sanaa Mssoudy (37e, 61e, 64e) et Yasmine M’Rabet (84e).

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la CAN féminine (26 juillet-16 août) aux côtés du Sénégal, de l’Algérie et du Kenya.