Nabil Baha vers un nouveau défi en Botola ?

Le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine des moins de 16 ans, Nabil Baha, pourrait prochainement donner une nouvelle orientation à sa carrière. L’ancien international marocain figure parmi les candidats pressentis pour prendre les rênes du FUS Rabat.

Selon des informations concordantes, notamment rapportées par le compte X @youssefamz13, ancien collaborateur du FUS Rabat et reconnu pour partager les coulisses du football marocain, le club de la capitale a mis fin, à sa collaboration avec son entraîneur Saïd Chiba ainsi qu’avec l’ensemble de son staff technique. Les dirigeants fussistes ont d’ores et déjà lancé les recherches pour désigner un nouvel entraîneur en vue de la prochaine saison.

Les mêmes sources indiquent que Nabil Baha fait partie des profils étudiés par la direction du club. Son passé au sein du FUS constitue un atout de taille : ancien joueur de l’équipe, il a également occupé des fonctions au sein du centre de formation, où il a encadré les différentes catégories de jeunes durant plusieurs années.

Toutefois, une éventuelle arrivée de Baha sur le banc du FUS dépendra de l’accord de la Direction technique nationale (DTN). L’ancien attaquant est actuellement en poste à la tête de la sélection marocaine des moins de 16 ans, et toute décision devra être validée par les instances compétentes.

D.Y