Botola: voici les dates du mercato estival pour la saison 2026-2027

La Ligue nationale de football professionnel a officiellement dévoilé le calendrier du mercato estival en vue de la saison 2026-2027. Dans un communiqué, l’instance a précisé les dates durant lesquelles les clubs pourront enregistrer leurs nouvelles recrues et finaliser leurs opérations de transfert.

La période des transferts ouvrira ses portes le 20 juillet et se poursuivra jusqu’au 15 septembre. Près de deux mois seront ainsi accordés aux clubs de la Botola pour renforcer leurs effectifs avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Ce mercato s’annonce particulièrement animé. Plusieurs formations du championnat marocain sont attendues sur le marché afin de consolider leurs équipes, que ce soit par le recrutement de nouveaux joueurs ou par la gestion des départs et des dossiers en suspens.

À quelques jours de l’ouverture officielle de cette fenêtre de transferts, les clubs s’activent déjà en coulisses pour bâtir des effectifs capables de répondre à leurs ambitions, aussi bien sur la scène nationale que dans les compétitions continentales.

D.Y