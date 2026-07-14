Wael Mohya tourne le dos à l’Allemagne et choisit les Lions de l’Atlas

Le Maroc poursuit sa stratégie de séduction des jeunes talents binationaux. Selon les informations de Sport Bild, Wael Mohya aurait choisi de représenter les Lions de l’Atlas, mettant ainsi un terme à son parcours avec les sélections allemandes de jeunes .

Âgé de 17 ans, le milieu offensif du Borussia Mönchengladbach aurait décidé de ne plus évoluer sous les couleurs de l’Allemagne afin de défendre celles du Maroc lors de ses prochaines échéances internationales.

Considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs de sa génération au sein du club de Bundesliga, Wael Mohya se distingue par sa qualité technique, sa créativité et sa vision du jeu. Son choix constitue une excellente nouvelle pour la Fédération royale marocaine de football (FRMF), qui poursuit son travail de détection et de conviction auprès des jeunes talents de la diaspora.

En optant pour les Lions de l’Atlas, le jeune milieu offensif vient enrichir un vivier déjà très prometteur et s’inscrit dans la lignée de plusieurs binationaux ayant récemment choisi de porter le maillot du Maroc.

Si cette décision devra désormais être concrétisée par une première convocation avec une sélection marocaine, elle envoie déjà un signal fort pour l’avenir. Avec son potentiel et sa marge de progression, Wael Mohya pourrait s’imposer comme l’un des visages de la nouvelle génération appelée à porter les ambitions du football marocain sur la scène internationale.

D.Y.