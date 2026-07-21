Le Barça suit de près la situation d’Abdessamad Ezzalzouli

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Le FC Barcelone suit attentivement l’évolution de la situation de l’international marocain Abdessamad Ezzalzouli durant ce mercato estival.

Selon Mundo Deportivo, le club catalan surveille de près les éventuels mouvements de l’ailier marocain, puisqu’il détient toujours 20% sur le montant d’une future revente par le Real Betis. Le Barça pourrait ainsi percevoir près de 12 millions d’euros en cas de transfert, compte tenu de la hausse de la valeur marchande d’Ezzalzouli et de l’importante somme réclamée par le club andalou pour le céder.

Le quotidien espagnol confirme également les informations rapportées par plusieurs médias étrangers concernant l’intérêt d’Aston Villa et de Newcastle United, qui souhaiteraient s’attacher les services du Lion de l’Atlas.

H.M.