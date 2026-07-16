Présidence du Wydad : quatre dossiers de candidature rejetés

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Le Wydad de Casablanca a annoncé le rejet de quatre listes candidates à la présidence du club, après examen des dossiers. Ceux-ci ne remplissaient pas les conditions légales et réglementaires prévues par les statuts.

Les candidatures d’Anas Karami et de Yassine Saadallah ont été écartées en raison de plusieurs irrégularités, notamment l’absence du statut d’adhérent pour certains membres de leurs listes, ainsi que le non-respect de plusieurs critères de candidature.

La liste d’Ibrahim El Assri a également été rejetée, car elle ne comptait que huit membres, un nombre inférieur au minimum requis pour constituer le bureau dirigeant.

De son côté, la liste d’Adil Tazir n’a pas été retenue en raison de l’absence du statut d’adhérent, aussi bien pour le mandataire de la liste que pour ses membres, une condition indispensable pour participer à l’élection.

Le bureau dirigeant du Wydad a toutefois indiqué avoir pris contact avec les listes comprenant des adhérents afin de leur notifier les observations relevées et de leur permettre de régulariser leur situation.

Le club a fixé au 16 juillet la date limite pour compléter les dossiers, avant la validation de la liste définitive des candidats à la présidence du Wydad.

H.M.