CAN Féminine 2026: la billetterie sera bientôt lancée

La Commission d’organisation des phases finales de la CAN féminine Maroc 2026 (26 juillet-16 août 2026) a annoncé que l’opération de la vente des billets a débuté mardi à partir de 14h00.

Dans le souci de garantir une opération d’achat des billets sécurisée la vente s’effectue exclusivement via la plateforme Weebook ou son application officielle dédiée à cet effet, indique la Commission d’organisation dans un communiqué.

Elle précise que les deux premiers jours de l’opération d’achat seront réservés aux détenteurs de cartes Visa avant d’être généralisé aux autres supporters.

Les Tarifs des billets sont de 20 dirhams pour la Catégorie III, 30 dirhams pour la Catégorie II et 50 dirhams pour la Catégorie I, précise la même source, ajoutant que les acheteurs recevront des billets électroniques via Weebook pour accéder au stade.

Le billet demeure le seul moyen d’accéder au stade aussi bien pour les adultes que pour les enfants accompagnant leurs parents. Les billets doivent être présentés aux points de contrôle, ajoute la même source.

La Commission d’organisation appelle les supporters à respecter le dispositif organisationnel ainsi que la numérotation des sièges indiquée dans les billets.

La Commission rappelle que ce dispositif vise à garantir un accès fluide et sécurisé des supporters pendant cet événement continental.

S.L.