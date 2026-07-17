Omar Bennis revient sur le sacre historique du Maghreb de Fès (VIDEO)

Moncef Belkhayat, président-directeur général de Dislog et nouvel investisseur au sein de la société du Maghreb de Fès (MAS SA), a organisé une réception en l’honneur des dirigeants et des différentes composantes du club, en présence du président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, afin de célébrer le sacre du MAS en Botola Pro.

La cérémonie, organisée jeudi soir à Casablanca, a réuni le président du club, Mohamed Bouzoubaâ, le président de la société MAS SA, Omar Bennis, ainsi que plusieurs personnalités et acteurs du club. Des joueurs de l’équipe première étaient également présents, à leur tête le gardien Salah-Eddine Chihab.

Prenant la parole devant les invités, Mohamed Bouzoubaâ a exprimé sa fierté et sa satisfaction après le titre de champion du Maroc remporté par le Maghreb de Fès, 41 ans après son dernier sacre. Il a souligné que cette réussite est le fruit des efforts conjoints des dirigeants, des responsables, des joueurs, des entraîneurs et de tous ceux qui œuvrent pour le club et lui sont attachés.

Il a ajouté que le Maghreb de Fès est un club historique, représentant une ville au riche patrimoine, ce qui rendait indispensable son retour au premier plan. Selon lui, ce titre de champion constitue une première étape vers les objectifs fixés par le club, qui entend confirmer son renouveau, conquérir d’autres trophées et représenter dignement le Maroc sur les scènes continentale et internationale.

Le président de la société MAS SA, Omar Bennis, est également revenu, dans une déclaration accordée à Site Info, sur le parcours réalisé par le Maghreb de Fès lors de la saison écoulée. Il a expliqué que d’importants efforts ont été déployés pour ramener le club au premier plan, précisant que l’objectif initial était de terminer parmi les cinq premières équipes du championnat.

«Nous avons constitué un effectif compétitif, renforcé l’équipe en permanence et mis les joueurs dans les meilleures conditions afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Omar Bennis a également tenu à rendre hommage aux supporters du Maghreb de Fès ainsi qu’à l’ensemble des habitants de la ville : « Je souhaite remercier chaleureusement les supporters du MAS et toute la population de Fès pour leur soutien indéfectible. Sans eux, nous n’aurions jamais pu accomplir ce qui a été réalisé. »

La soirée, organisée à Casablanca, s’est déroulée dans une ambiance de fête, marquée par la joie, la fierté et une volonté commune de poursuivre cette dynamique de succès et de défendre les intérêts du représentant de la capitale spirituelle du Royaume.