Manchester City accélère pour Ayyoub Bouaddi, un accord de principe trouvé

Manchester City accélère dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Le club anglais aurait trouvé un accord de principe avec le milieu de terrain marocain en vue d’un contrat courant jusqu’en 2031 et poursuit désormais les discussions avec le LOSC afin de boucler son transfert.

Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, spécialiste du mercato, les Citizens ont d’ores et déjà obtenu un accord de principe avec le joueur. Les négociations se poursuivent désormais avec Lille, qui devra trouver un terrain d’entente avec le champion d’Angleterre pour finaliser l’opération.

Toujours selon la même source, Manchester City souhaite rapidement conclure ce dossier afin de devancer deux autres grands clubs européens, également intéressés par le profil du jeune international marocain.

Ayyoub Bouaddi est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen. Ses performances sous les couleurs du LOSC ont attiré l’attention de plusieurs cadors du continent, mais Manchester City semble aujourd’hui avoir pris une longueur d’avance dans la course à sa signature.

Si les discussions avec Lille aboutissent, Bouaddi pourrait ainsi franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière en rejoignant l’effectif des citizens.

D.Y