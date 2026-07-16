Le MAS a trouvé son nouvel entraîneur

La direction du Maghreb de Fès a trouvé un accord avec l’entraîneur portugais Rui Almeida pour prendre les rênes de l’équipe première en remplacement de l’Espagnol Pablo Franco, dont le départ a été officialisé. La signature du contrat ne serait désormais plus qu’une question de temps.

Selon une source de Le Site info, les deux parties se sont entendues sur l’ensemble des modalités du contrat. L’annonce officielle devrait intervenir ce jeudi.

La même source précise que le choix de Rui Almeida n’est pas le fruit du hasard. Les dirigeants du MAS suivaient le technicien portugais depuis plusieurs mois et l’avaient inscrit parmi leurs priorités en prévision d’un éventuel changement à la tête de l’encadrement technique.

Les responsables du club estiment que Rui Almeida possède le profil idéal pour poursuivre le projet sportif du Maghreb de Fès, mettant en avant sa personnalité, sa culture de la compétition ainsi que sa connaissance de la Botola, acquise lors de son passage sur le banc du Difaâ d’El Jadida.

Sauf retournement de situation, Rui Almeida prendra rapidement ses fonctions afin de lancer la préparation estivale et mettre en place les bases du projet sportif du Maghreb de Fès en vue de la saison 2026-2027.

D.Y.