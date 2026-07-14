Pablo Franco quitte le MAS après une saison historique (VIDÉO)

Le Maghreb de Fès a officialisé le départ de son entraîneur espagnol, Pablo Franco, à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, mettant ainsi un terme à une aventure marquée par un succès historique.

Sous la direction de Pablo Franco, le MAS a remporté la Botola, mettant fin à une attente de 41 ans. Un sacre qui restera comme l’un des moments les plus marquants de l’histoire du club.

Selon les informations de Le Site info, les dirigeants du Maghreb de Fès ont tenté de convaincre le technicien espagnol de poursuivre l’aventure. Toutefois, ce dernier a préféré relever un nouveau défi en dehors de la Botola, après avoir reçu plusieurs offres importantes en provenance de clubs du Golfe.

Pablo Franco quitte ainsi le club fassi en laissant derrière lui une empreinte indélébile. Son départ suscite une vive émotion chez les supporters, qui voient en lui l’un des principaux artisans de ce titre historique, grâce au travail accompli et à l’identité de jeu qu’il a su insuffler à l’équipe.

D.Y