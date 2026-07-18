Sofiane Benjdida se rapproche d’Al Ahly, les négociations s’accélèrent

Le dossier Sofiane Benjdida pourrait connaître une issue dans les prochains jours. Les négociations entre le Maghreb de Fès et Al Ahly sont entrées dans une phase avancée, le géant égyptien souhaitant boucler l’arrivée de l’attaquant marocain avant la fin du mercato estival.

Selon les informations de Le Site Info, les dirigeants des deux clubs ont récemment établi un premier contact officiel et direct, après plusieurs semaines d’échanges menés par l’intermédiaire de représentants. Les discussions se poursuivent actuellement afin de trouver un terrain d’entente sur les modalités de l’opération.

Le Maghreb de Fès reste toutefois ferme sur ses exigences financières. Le club marocain réclame le paiement de la clause libératoire de son joueur, estimée à 4 millions de dollars. De son côté, Al Ahly tente de réduire le coût du transfert en proposant une offre comprenant des bonus liés aux performances de l’international marocain.

Le dossier est également suivi de près par Hussein Ammouta. L’entraîneur marocain s’est entretenu avec Sofiane Benjdida afin de lui présenter le projet sportif d’Al Ahly et le rôle qui lui serait réservé au sein de l’effectif. Malgré ces échanges, aucun accord définitif n’a encore été trouvé, la famille du joueur privilégiant toujours un départ vers un championnat européen.

Auteur de prestations remarquées et suivi par plusieurs clubs durant ce mercato estival, Sofiane Benjdida devrait être fixé sur son avenir dans les prochaines 72 heures. Les discussions entre les différentes parties s’annoncent décisives et pourraient déboucher sur un accord… ou sur l’abandon définitif de la piste égyptienne.

D.Y