Mondial 2026 : vers le report de la finale Espagne-Argentine ?

À l’approche de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, prévue dimanche au MetLife Stadium, la qualité de l’air suscite des interrogations à New York. Depuis plusieurs jours, d’importants panaches de fumée provenant des incendies qui ravagent le Canada recouvrent une partie du nord-est des États-Unis, entraînant une forte dégradation des conditions atmosphériques.

Les autorités américaines ont placé la région en vigilance après que l’indice de qualité de l’air a atteint un niveau jugé « malsain » par AirNow, le système de surveillance environnementale du gouvernement américain. Avec un indice avoisinant les 184, les experts estiment que certaines personnes peuvent ressentir des effets sur leur santé, tandis que les populations les plus vulnérables restent les plus exposées.

Cette situation a alimenté les spéculations autour d’un éventuel impact sur la finale du Mondial. Plusieurs médias espagnols et argentins ont évoqué cette possibilité en rappelant que des compétitions sportives avaient déjà été perturbées aux États-Unis en raison d’une pollution atmosphérique liée aux incendies canadiens.

Parmi les exemples récents figure le report du match entre le Chicago Fire et les Whitecaps de Vancouver en Major League Soccer. La rencontre, qui devait marquer les débuts de Robert Lewandowski sous ses nouvelles couleurs, a été décalée afin de préserver la santé des joueurs, des spectateurs et du personnel.

Malgré ces précédents, un scénario similaire paraît aujourd’hui très improbable pour la finale de la Coupe du monde. Les prévisions météorologiques annoncent une amélioration progressive de la qualité de l’air d’ici dimanche grâce à un changement des conditions climatiques, ce qui devrait permettre la dispersion d’une partie des fumées.

Par ailleurs, les services environnementaux de l’État de New York se montrent relativement confiants quant à une baisse de la pollution au cours des prochaines heures, même si plusieurs secteurs de la région restent actuellement classés dans la catégorie « malsaine ».

Dans ces conditions, rien n’indique que la FIFA envisage une modification du calendrier. L’organisation d’une finale de Coupe du monde représente un enjeu sportif, médiatique et économique considérable, rendant un report extrêmement difficile à envisager sauf en cas de menace majeure pour la sécurité sanitaire.

À ce stade, les sélections espagnole et argentine poursuivent donc normalement leur préparation et tout porte à croire que le rendez-vous planétaire se disputera comme prévu dimanche devant des millions de téléspectateurs à travers le monde.