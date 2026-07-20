Sacre mondial : le Roi Mohammed VI félicite le Roi Felipe VI d’Espagne

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Felipe VI d’Espagne à l’occasion du sacre de la sélection nationale espagnole de football qui a remporté la 23e édition de la Coupe du Monde, accueillie par les Etats-Unis d’Amérique, le Mexique et le Canada.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime au Souverain d’Espagne, et à travers lui au peuple espagnol ami, Ses chaleureuses félicitations à la suite de ce grand exploit sportif, qui vient confirmer la forte présence du football espagnol à l’échelle mondiale.

« En partageant Moi-même et le peuple marocain, avec vous et le peuple espagnol, les sentiments de joie et de fierté pour ce deuxième titre mondial du genre remporté par votre pays voisin et ami, Je tiens à saluer la forte détermination et le haut esprit de compétitivité dont ont fait montre les composantes de votre jeune sélection nationale tout au long de ce championnat, à même de lui permettre de remporter avec brio et mérite la Coupe du Monde », écrit Sa Majesté le Roi.

Réitérant au Souverain d’Espagne Ses félicitations à la suite de ce titre footballistique mondial, Sa Majesté le Roi souhaite davantage de rayonnement et de distinction au football espagnol.