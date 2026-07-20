Wydad : nouvelles précisions sur l’avenir de Hakim Ziyech

L’avenir de Hakim Ziyech au Wydad de Casablanca continue de susciter de nombreuses interrogations. Alors que plusieurs rumeurs évoquent un possible départ de l’international marocain lors du mercato estival, une source proche du dossier a apporté des précisions sur sa situation.

Selon les informations obtenues par Le Site info, l’ancien Lion de l’Atlas est toujours sous contrat avec le Wydad jusqu’à la fin de la saison en cours. Toutefois, une réunion est prévue dans les prochains jours entre le joueur et le nouveau comité directeur qui prendra les rênes du club.

Cette rencontre devrait permettre d’évoquer l’avenir de Ziyech, mais également le projet sportif que la nouvelle direction souhaite mettre en place pour la saison prochaine. Le milieu offensif marocain, de son côté, aspire à poursuivre sa carrière au plus haut niveau et à évoluer dans une équipe ambitieuse, capable de jouer les premiers rôles.

Toujours selon la même source, l’hypothèse d’un retour en Europe reste d’actualité. Hakim Ziyech n’a jamais caché son souhait de retrouver un championnat européen, convaincu qu’il possède encore les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau sur le Vieux Continent.

Le dossier devrait connaître une évolution dans les prochains jours, à l’issue des discussions entre le joueur et les nouveaux dirigeants du Wydad.

D.Y