Kevin Keegan, légende du football anglais, n’est plus

L’ancien footballeur et sélectionneur anglais, Kevin Keegan, est décédé à l’âge de 75 ans, a annoncé lundi sa famille.

« C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Kevin Keegan à l’âge de 75 ans. Ancien joueur et sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, il luttait contre un cancer et était entouré de son épouse et de ses filles lors de ses derniers instants », a indiqué la famille de l’ancien joueur dans un communiqué.

Keegan, lauréat du Ballon d’Or européen à deux reprises, avait évolué au cours de sa brillante carrière de joueur sous les couleurs de Scunthorpe United, Liverpool, Hambourg, Southampton et Newcastle.

Il était par la suite devenu entraîneur de Newcastle, Fulham, de l’équipe d’Angleterre et de Manchester City.

En plus d’être l’un des meilleurs footballeurs de sa génération, Keegan était également un visage bien connu de la télévision britannique, participant à de nombreuses émissions.