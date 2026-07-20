Coup dur pour Eliesse Ben Seghir avant la reprise

Mauvaise nouvelle pour Eliesse Ben Seghir. L’international marocain s’est blessé lors de l’échauffement précédant le match amical de son équipe face à Baumberg, a annoncé le Bayer Leverkusen ce lundi.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le club allemand a confirmé la blessure du Lion de l’Atlas, sans toutefois en préciser la nature. Le Bayer Leverkusen a simplement indiqué que le joueur serait indisponible jusqu’à nouvel ordre.

Cette blessure intervient à un moment délicat pour Ben Seghir, qui préparait activement la nouvelle saison après avoir réalisé une Coupe du monde 2026 convaincante avec la sélection marocaine.

En attendant d’en savoir davantage sur la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité, le Bayer Leverkusen a adressé un message de soutien à son joueur, lui souhaitant un prompt rétablissement.

Les supporters marocains espèrent désormais que cette blessure n’éloignera pas longtemps des terrains l’un des plus grands espoirs des Lions de l’Atlas.

D.Y