Historique : le Maroc se hisse au 6e rang du classement FIFA

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Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football poursuit son ascension dans le classement mondial de la FIFA, en progressant d’une place lors de la phase finale de la Coupe du Monde 2026, pour accéder au 6è rang mondial, selon l’édition de juillet du classement publiée lundi.

Il s’agit de la meilleure performance du Maroc depuis l’introduction du classement mondial masculin FIFA en 1993. Elle suit une progression d’une place (7e) opérée dans l’édition juin, à la veille du Mondial.

En atteignant les quarts de finale du Mondial, les Lions de l’Atlas totalisent 1803.99 points (+48,89 par rapport à l’édition de juin). Ils talonnent le Brésil (5e, +1) avec moins d’un point d’écart.

Le Maroc devance le Portugal, désormais 7e après avoir reculé de deux places (1787,85 points), la Belgique (8e, +1), les Pays-Bas (9e, -1) et le Mexique (10e, +4).

En haut du tableau, l’Espagne, sacrée championne du monde la veille, s’empare de la première place avec 1995,88 points. L’Argentine, tenante du titre battue en finale du Mondial, recule à la deuxième place (1970,37 points). La France (3e) et l’Angleterre (4e) conservent leurs places, après leur élimination en demi-finale.

Au niveau africain, le Maroc domine toujours, suivi du Sénégal qui recule de 3 places (18e), de l’Egypte (24e, +5), du Nigéria (26e, inchangé) et de l’Algérie (29e, -1). La Norvège (19e) signe la meilleure progression de l’édition, avec 12 places gagnées, tandis que la Tunisie (57e) a perdu 12 places.

L’Espagne se distingue aussi pour être la sélection ayant engrangé le plus grand nombre de points (+121.17). À l’inverse, le Panama est la sélection qui a perdu le plus grand nombre de points (-60.74).

S.L.