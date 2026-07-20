Amine El Ouazzani rejoint Angers SCO sous forme de prêt

C’est désormais officiel. L’attaquant marocain Amine El Ouazzani évoluera sous les couleurs d’Angers SCO lors de la saison 2026-2027. Le club angevin a annoncé, ce lundi, l’arrivée du joueur de 25 ans sous la forme d’un prêt en provenance du SC Braga, sans option d’achat.

Après deux saisons passées au Portugal, où il a disputé 75 rencontres pour 13 buts toutes compétitions confondues, l’international marocain U23 espère retrouver davantage de temps de jeu. Son exercice 2025-2026 avait notamment été perturbé par une fracture du métatarse contractée à la fin de l’année 2025, qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Ce retour en France marque un nouveau chapitre pour Amine El Ouazzani, qui connaît bien le football hexagonal. L’ancien joueur de l’En Avant Guingamp s’était révélé en Ligue 2 grâce à ses performances remarquées, inscrivant 19 buts sous les couleurs du club breton.

Dans son communiqué, Angers SCO s’est félicité de l’arrivée de l’attaquant, lui souhaitant « le meilleur sous les couleurs angevines » pour cette nouvelle saison.

Avec ce prêt, Amine El Ouazzani tentera de relancer sa carrière et de retrouver son efficacité devant le but afin de s’imposer comme un élément clé de l’effectif angevin.

D.Y