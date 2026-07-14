Une éclipse solaire attendue au Maroc : tout ce qu’il faut savoir

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Une éclipse solaire totale est attendue le 12 août prochain et devrait être visible depuis le Maroc. Un phénomène spectaculaire qui nécessite toutefois de respecter certaines précautions afin d’éviter tout risque pour la vue.

Contacté par Le Site info, Ali Amraoui, ingénieur et chercheur marocain spécialisé en astronomie, explique qu’une éclipse solaire se produit lorsque la Lune s’interpose entre la Terre et le Soleil, masquant totalement ou partiellement ce dernier.

« Pendant quelques minutes, les régions situées sur la trajectoire de l’ombre de la Lune plongent dans une obscurité inhabituelle. La température peut légèrement baisser, les oiseaux regagnent leurs nids et certaines étoiles ou planètes deviennent visibles en plein jour », précise le spécialiste.

Selon lui, ce phénomène astronomique se produit plusieurs fois par an et peut prendre différentes formes. Il distingue ainsi l’éclipse totale, lorsque le Soleil est entièrement caché, l’éclipse annulaire, qui laisse apparaître un anneau lumineux autour de la Lune, l’éclipse partielle, où seule une partie du disque solaire est occultée, ainsi que l’éclipse hybride, plus rare, qui alterne entre une phase totale et une phase annulaire selon les zones d’observation.

Concernant l’éclipse prévue le 12 août, Ali Amraoui indique que son parcours débutera au nord de la Sibérie avant de traverser l’océan Arctique, le Groenland, l’Islande et le nord de l’Atlantique, pour s’achever en Méditerranée. Le phénomène sera observable, à des degrés différents, depuis plusieurs régions, dont le Maroc.

Le chercheur insiste surtout sur les précautions à prendre. Observer le Soleil directement à l’œil nu, même durant une éclipse, peut provoquer des lésions irréversibles de la rétine, pouvant aller jusqu’à la cécité.

« Il est impératif d’utiliser des lunettes spécialement conçues pour l’observation des éclipses ou un équipement homologué. Les lunettes de soleil classiques n’offrent aucune protection contre les rayonnements dangereux », prévient-il.

À quelques semaines de cet événement astronomique exceptionnel, les spécialistes appellent ainsi le public à profiter du spectacle, tout en respectant les consignes de sécurité indispensables pour protéger sa vue.

H.M.