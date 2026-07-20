Ces stars qui ont marqué le Mondial 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

La Coupe du monde 2026 a confirmé le statut de plusieurs stars tout en révélant de nouvelles performances de très haut niveau.

Parmi les joueurs qui ont marqué le tournoi, Rodri, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Ismael Saibari et Erling Haaland se sont particulièrement illustrés.

Véritable patron du milieu de terrain espagnol, Rodri a été le métronome de l’équipe championne du monde. Grâce à son intelligence tactique, sa qualité de relance et sa capacité à récupérer les ballons, il a joué un rôle essentiel dans le sacre de l’Espagne. Ses prestations lui ont valu la distinction du meilleur joueur de cette coupe du monde.

Kylian Mbappé a une nouvelle fois démontré qu’il faisait partie des meilleurs attaquants de la planète. Rapide, décisif et redoutable devant le but, le capitaine de la France a terminé meilleur buteur du tournoi en remportant le Soulier d’or, malgré l’élimination des Bleus avant la finale. Il a également fini ce Mondial en tant que meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 22 buts devant la légende Lionel Messi.

Du côté de l’Angleterre, Jude Bellingham a confirmé son immense talent. Le milieu de terrain s’est distingué par son charisme, sa qualité technique et son influence dans les grands rendez-vous. Il a été considéré comme l’un des meilleurs joueurs anglais.

Le Marocain Ismael Saibari s’est également révélé comme l’une des belles surprises du Mondial. Son activité, son volume de course et son intensité ont impressionné les observateurs. Les statistiques du tournoi l’ont même placé parmi les joueurs ayant fourni le plus d’efforts physiques durant la phase de groupes. Il a bouclé sa participation par 3 buts malgré une blessure qui l’a empêché de joueur le match du quart contre la France.

Enfin, Erling Haaland a confirmé sa réputation de buteur d’exception. Le Norvégien a multiplié les performances décisives et s’est imposé comme l’un des principaux animateurs de la course au Soulier d’or, démontrant une nouvelle fois toute son efficacité devant le but.

S.L.