Finale Mondial-2026: « On savait qu’il allait falloir souffrir » (De la Fuente)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis De la Fuente, a estimé que le sacre mondial de la Roja face à l’Argentine (1-0), dimanche en finale de la Coupe du monde 2026, s’est construit dans la douleur, malgré les nombreuses occasions de son équipe.

Fier de ses joueurs, le technicien a salué une génération « exceptionnelle », qu’il considère désormais comme un modèle pour le football espagnol.

L’entraîneur espagnol a reconnu que son équipe aurait pu se mettre à l’abri plus tôt, regrettant un manque d’efficacité devant le but malgré plusieurs occasions franches.

Il a également rendu hommage au gardien argentin, auteur de plusieurs arrêts décisifs.

« Nous avons eu les occasions pour marquer plus tôt, mais dans une finale de Coupe du monde, on savait qu’il allait falloir souffrir », a déclaré Luis De la Fuente.

Le sélectionneur s’est ensuite dit très fier de cette génération de joueurs, qu’il juge exemplaire par son état d’esprit, son unité et sa volonté constante de viser l’excellence.

Très ému après ce premier titre mondial de l’Espagne, il a estimé que ses internationaux avaient désormais « tout gagné » et représentaient une référence pour le football espagnol ainsi qu’un exemple pour les jeunes.