Manchester City prêt à casser sa tirelire pour Ayyoub Bouaddi ?

Manchester City poursuit activement son offensive pour recruter Ayyoub Bouaddi. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, correspondant senior football de GiveMeSport, les Citizens ont récemment progressé dans les discussions avec le LOSC concernant le jeune milieu de terrain marocain.

Toujours selon la même source, les dirigeants lillois réclameraient 100 millions d’euros pour un transfert dès cet été. Des négociations seraient en cours entre les deux clubs depuis le mois dernier afin de trouver un terrain d’entente.

Le montant de l’opération pourrait toutefois être revu à la baisse si Manchester City accepte certaines conditions proposées par Lille, notamment un prêt du joueur pour une saison supplémentaire ou la signature d’un pré-accord en vue d’un transfert différé.

L’avenir d’Ayyoub Bouaddi devrait d’ailleurs être rapidement clarifié. Ben Jacobs indique que le milieu de terrain doit prochainement s’entretenir avec le président du LOSC Olivier Létang.

Ces derniers jours, Olivier Létang avait publiquement affiché sa volonté de conserver son jeune prodige une saison supplémentaire, estimant qu’une année de plus à Lille constituerait la meilleure option pour poursuivre sa progression avant un éventuel départ vers un grand club européen.

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs du football européen. Ses performances sous le maillot du LOSC, mais aussi lors de la Coupe du monde avec le Maroc, ont renforcé l’intérêt de plusieurs cadors européens, Manchester City apparaissant aujourd’hui comme l’un des prétendants les plus déterminés à s’attacher ses services.

D.Y