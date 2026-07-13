Alerte météo: nouvelle vague de chaleur au Maroc, les villes concernées

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur est attendue dans plusieurs provinces du Royaume, de mardi à vendredi, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Avec des températures oscillant entre 43 et 45 °C, cette vague de chaleur concernera les provinces de Zagora, Tata, Es-Semara, Assa-Zag, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd.

Durant cette même période, des températures allant de 40 à 43 °C, toucheront les provinces de Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Errachidia, Khénifra, Boulemane, Chichaoua, Guercif, Taounate, Taza, Taroudant, Tinghir, Khouribga, Settat, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt et Guelmim.