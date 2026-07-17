Mondial 2026: pourquoi le père de Lamine Yamal n’assistera pas à la finale

Le père de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ne sera pas présent au MetLife Stadium de New York pour assister à la finale de la Coupe du monde, prévue ce dimanche 19 juillet.

Selon les informations du quotidien espagnol Marca, Mounir Nasraoui aurait renoncé au déplacement en raison de problèmes de santé qui l’empêcheraient d’effectuer un long voyage jusqu’aux États-Unis.

Malgré cette absence, Lamine Yamal pourra compter sur le soutien du reste de sa famille. Sa mère, son jeune frère âgé de 3 ans, ainsi que plusieurs de ses proches ont fait le déplacement pour assister à cette finale historique de la sélection espagnole.

Toujours selon Marca, le père de l’international espagnol souffrirait de crises d’épilepsie. Ces problèmes de santé rendraient les longs trajets particulièrement contraignants et pourraient accroître les risques liés à son état, expliquant ainsi sa décision de ne pas se rendre à New York.

Qualifiée pour la finale de la Coupe du monde, l’Espagne tentera de décrocher le trophée avec le soutien de milliers de supporters, tandis que Lamine Yamal devra composer avec l’absence de son père dans les tribunes, malgré la présence du reste de sa famille.

D.Y