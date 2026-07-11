La Juventus brise le silence au sujet de Brahim Diaz

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Le directeur sportif de la Juventus, Giovanni Carnevali, a mis fin aux rumeurs évoquant un possible transfert de l’international marocain Brahim Diaz lors du mercato estival.

Dans des déclarations accordées à Sport Mediaset, le dirigeant italien a assuré que le nom du joueur marocain avait bien circulé dans les médias, mais qu’il ne faisait pas partie des priorités de la Juventus.

« Non, il n’y a rien de concret à ce sujet », a-t-il affirmé, écartant toute piste menant à Brahim Diaz.

Giovanni Carnevali a également évoqué l’aspect financier de l’opération, estimant que le coût d’un éventuel transfert ne correspondait pas aux ambitions actuelles du club. « Si l’on tient compte de son coût et de sa valeur marchande, il est clair qu’à l’heure actuelle, il ne peut pas s’inscrire dans le projet que nous sommes en train de construire », a-t-il ajouté.

Ces déclarations mettent un terme aux spéculations relayées ces dernières semaines par plusieurs médias, qui annonçaient un intérêt de la Juventus pour le joueur du Real Madrid. Aucune démarche officielle n’a toutefois été entreprise par le club italien pour tenter de recruter l’international marocain.

H.M.